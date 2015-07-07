Минфин России потребовал уплаты налога за фитнес и другие занятия спортом

В России занятия фитнесом или подготовка к сдаче нормативов ГТО за счет работодателя является доходом гражданина, с которого он обязан заплатить подоходный налог. Кроме того, эти затраты компаниям нельзя списать на расходы и этим уменьшить свой налог на прибыль, как пишут "Известия", такую позицию Минфин озвучил в письме «Об учете для целей налога на прибыль компенсации работникам оплаты занятий спортом», разосланном для применения налоговыми органами.

По мнению финансового ведомства, оплата сотруднику спортивных секций — это для него доход в натуральной форме.

Читайте такжеОбама: из-за санкций Россия потеряла более $150 миллиардовВ прошлом году Минтруда дополнило «Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» мероприятиями, направленными на развитие физической культуры и спорта работающего населения. Соответственно, работодателей обязали направлять до 0,2% своих совокупных затрат на оплату сотрудникам занятий в фитнес-клубах или иные спортивные занятия.

Юристы отмечают, что хотя формально позиция Минфина соответствует Налоговому кодексу, однако указывает на отсутствие согласованных действий между различными ведомствами.

Оспорить данную позицию Минфина невозможно: положительная для компаний судебная практика по этому вопросу отсутствует, говорит адвокат компании «Деловой фарватер» Антон Соничев.

"С одной стороны, власть пытается сподвигнуть бизнес заботится о здоровье своих сотрудников и поощрять их желание заниматься спортом. А с другой — налоговая нагрузка как на самих бизнесменов, так и на граждан, делает подобные инициативы власти весьма затратными, — считает председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. — Особенно ощутимыми данные затраты становятся в период кризисных явлений в экономике".