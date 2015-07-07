Перевод денег с карты на карту через Личный кабинет пользователя iPay.ua

Все большее количество пользователей выбирают всеукраинский сервис мгновенных платежей iPay.ua для совершения денежных операций в интернете. Если вы постоянно оплачиваете покупки онлайн или часто перечисляете деньги друзьям и близким, для комфортной работы и экономии времени можно использовать «Личный кабинет».

Услугу «Личный кабинет» выбрали уже более 230 000 пользователей сервиса мгновенных платежей iPay.ua. Если вы часто совершаете платежи в интернете, то благодаря «Личному кабинету» это можно делать быстрее и комфортнее.

Например, в «Личном кабинете» iPay.ua можно создавать шаблоны платежей для оплат, которые вы делаете постоянно.

Благодаря всеукраинскому сервису мгновенных платежей iPay.ua вы можете оплачивать счета более 500 компаний. Вам понадобится только банковская карта Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro/Cirrus, выпущенная одним из украинских банков.

Перевод денег с карты на карту через интернет стал еще проще, ведь пользователям «Личного кабинета» можно зарегистрировать свою банковскую карту и не вводить каждый раз ее данные. Это очень удобно, ведь часто мы в спешке или по невнимательности можем ввести неправильные данные карты. Но теперь благодаря «Личному кабинету» пользователям не нужно беспокоиться о том, что данные банковской карты будут введены неправильно.

Пользователям «Личного кабинета» сервиса iPay.ua квитанции об оплате услуг приходят на электронный адрес. Это очень удобно, ведь теперь все коммунальные услуги будут оплачены вовремя. Также, благодаря «Личному кабинету» вы можете просмотреть платежи, которые совершали ранее. Каждый перевод с карты на карту, покупка в интернет-магазине или оплата коммунальных услуг, - история всех ваших платежей хранится в «Личном кабинете». Вы точно будете знать, когда и кому вы переводили деньги.

Пользователи «Личного кабинета» могут не опасаться за сохранность своих данных, ведь вся информация передается по безопасному шифрованному соединению и не может попасть в руки злоумышленников.

Теперь перевод денег с карты на карту стал еще быстрее и удобнее, ведь коллектив iPay.ua сделал все для того чтобы пользоваться «Личным кабинетом» было комфортно и безопасно.

Благодаря всеукраинскому сервису мгновенных платежей iPay.ua можно делать покупки в онлайн-магазинах, приобретать билеты, оплачивать коммунальные услуги и пересылать деньги своим друзьям и родным.