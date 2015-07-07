Торги на Московской бирже открылись новым падением рубля

Сразу после начала торгов на Московской бирже курс рубля к доллару и евро вновь пошел вниз. Курс евро впервые почти за месяц перевалил за отметку 63 руб., поднявшись на максимуме до 63,373 руб., что на 45,8 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов. В предыдущий раз выше 63 руб. курс евро поднимался 9 июня 2015 года, пишет РБК.

Курс доллара в ходе утренних торгов достиг отметки 57,435 руб., что на 54,6 коп. выше уровня закрытия торгов понедельника. В предыдущий раз выше 57 руб. курс доллара поднимался 5 июня 2015 года.

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Аналитики связывают снижение курса рубля с новым падением цен на нефть, опустившихся вчера ниже $57 за баррель. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent колеблется в районе $57 за барр., на минимуме она опускалась до $56,68, что на 0,84% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Официальный курс доллара с 7 июля 2015 года установлен ЦБ на уровне 56,4112 руб., официальный курс евро — 62,4246 руб.​