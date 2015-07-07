Активы неплатежеспособных банков будут продавать только на электронных площадках

Согласно сообщению пресс-службы, соответствующие изменения предусмотрены решением исполнительной дирекции фонда от 25 июня 2015 года.

«Это позволит ускорить процесс продажи активов, обеспечит удобство и скорость обмена информацией и будет способствовать привлечению широкого круга потенциальных покупателей. Проведение электронных торгов и принципы их функционирования является эффективным инструментом продаж имущества банков», - говорится в сообщении.

Согласно указанному решению, организатор торгов через свой веб-сайт должен обеспечить беспрепятственный допуск к участию в торгах и равные условия для всех участников. Еще одно требование - техническая возможность одновременного обслуживания (проведения) не менее 100 торгов одновременно.

Кроме того, согласно требованиям фонда, сайт должен быть размещен на собственном доменном имени, без необходимости пересылки на другие ресурсы и страницы в сети Интернет. Выставленное на продажу имущество неплатежеспособных банков должно иметь четкую категоризацию в зависимости от типа имущества.

«Организаторы торгов должны привести в соответствие с требованиями свои электронные торговые площадки до 1 сентября 2015 года», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выручил от продажи активов ликвидируемых банков около 200 млн гривень и предлагает давать оценку этому процессу по итогам первого полугодия.