Базовая инфляция в июне замедлилась до 0,4%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,4% с 1,9%, зафиксированных в мае, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в годовом выражении, к июню 2014 года, базовая инфляция в июне 2015 года замедлилась до 45,1% с 46,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, к декабрю 2014 года, базовая инфляция составила 28,2%, за январь-май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 40,6%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2015 года по сравнению с маем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 0,4% с 2,2%, зафиксированным месяцем ранее.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.