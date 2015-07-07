Бизнес-партнер Порошенко цинично делает безработными 10 тыс. украинцев - Корбан

Геннадий Корбан, один из лидеров партии УКРОП и член наблюдательного совета «Фонда оборони країни» заявил о том, что владелец «Богдан-Моторс» отбирает тендер на производство троллейбусов у ЮЖМАШа и при этом фактически выводя валюту из страны закупает оружие иностранного производства, вместо того, чтобы обеспечивать заказами отечественный оборонпром,

В июне текущего года экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА, член наблюдательного совета «Фонда оборони України» заявлял о том, что Антимонопольный комитет Украины намерен расторгнуть договор городских властей Днепропетровска и ЮЖМАШем на производство подвижного состава для городского электротранспорта, по жалобе компании «Богдан-Моторс». Предприятие принадлежит близкому партнеру Президента Украины Петра Порошенко по бизнесу Олегу Свинарчуку. Свинарчук получил контроль над корпорацией «Богдан-Моторс» в 2009 году, отдав Петру Порошенко долю в «Укрпроминвесте».

Об этом Геннадий Корбан сообщил на своей странице в Facebook.

Позже, по словам Геннадия Корбана, Свинарчук курировал президентскую избирательную кампанию и получил должность заместителя главы СНБО. Геннадий Корбан отмечает, что в этот же период глава «Богдан-Моторс» сменил фамилию на Гладковский (по матери).

«Тендер пытаются переиграть в пользу Богдан Моторс. Компании, как я считал, принадлежащей Порошенко. Тогда на меня обрушился шквал критики, и я решил заняться этой темой плотнее. В итоге получил доказательства, что отчасти был неправ – по факту Богдан-Моторс принадлежит не президенту, а его близкому соратнику. Ближе некуда. Таким образом, все становится на свои места: пока Гладковский печется про обороноспособность страны, Свинарчук (по сути своей) в это время приторговывает троллейбусами Богдан Моторс», - заявил экс-вице-губернатор Днепропетровской области.

Геннадий Корбан подчеркивает, что передача тендерного заказа влечет за собой увольнение 10 тыс. работников ведущего стратегического предприятия Украины, при этом средства перенаправляются на оружие иностранного производства.

«Одной рукой он (Свинарчук-Гладковский, - ред) цинично лишает работы 10 тыс. работников Южмаша, а другой - левой он щедро и ловко выкладывает валюту за оружие иностранного производства, вместо того, чтобы инвестировать в отечественный оборонпром. Очевидно, что Свинарчук, он и в Африке Свинарчук, даже если теперь по паспорту он – Гладковский», - отметил Корбан.