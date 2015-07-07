Греция обещает погасить долговые обязательства, если ей одолжат еще 7 миллиардов евро - СМИ

Об этом со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщает итальянское издание ANSA, которое цитирует Европейская правда.

По данным издания, запрос на заем сейчас находится на рассмотрении президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Ципрас попросил о займе для ликвидации чрезвычайной ситуации в греческой экономике и погашения долговых обязательств.

Читайте такжеЮнкер заявил, что на референдуме греки голосовали против уже неактуальных условий кредиторовСегодня Юнкер заявил, что решение ситуации с Грецией не придет за одну ночь и он против выхода Греции из еврозоны.

Как сообщалось, премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал представить новые предложения греческого правительства на саммите ЕС во вторник.

Как сообщал УНИАН, на референдуме 5 июля 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности. В голосовании приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей.

После этого сегодня, 7 июля, Международный валютный фонд отказался кредитовать Грецию.

Сегодня же все институты Европейского Союза, ответственные за политику ЕС, планируют обсудить ситуацию, сложившуюся после проведения в Греции референдума.