Греция обещает погасить долговые обязательства, если ей одолжат еще 7 миллиардов евро - СМИ
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас попросил о промежуточной ссуде в 7 миллиардов евро, которая может быть предоставлена в течение 48 часов.
Об этом со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщает итальянское издание ANSA, которое цитирует Европейская правда.
По данным издания, запрос на заем сейчас находится на рассмотрении президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Ципрас попросил о займе для ликвидации чрезвычайной ситуации в греческой экономике и погашения долговых обязательств.
Читайте такжеЮнкер заявил, что на референдуме греки голосовали против уже неактуальных условий кредиторовСегодня Юнкер заявил, что решение ситуации с Грецией не придет за одну ночь и он против выхода Греции из еврозоны.
Как сообщалось, премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал представить новые предложения греческого правительства на саммите ЕС во вторник.
Как сообщал УНИАН, на референдуме 5 июля 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности. В голосовании приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей.
После этого сегодня, 7 июля, Международный валютный фонд отказался кредитовать Грецию.
Сегодня же все институты Европейского Союза, ответственные за политику ЕС, планируют обсудить ситуацию, сложившуюся после проведения в Греции референдума.