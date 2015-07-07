Президент Еврокомиссии заявил о намерении предотвратить выход Греции из еврозоны

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, об этом Жан-Клод Юнкер заявил в Европарламенте перед саммитом зоны евро по Греции.

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"Моя цель - предотвратить выход Греции из зоны евро (Grexit). Я против Grexit, - подчеркнул президент Еврокомиссии. - В Европе нет простых ответов. Европа означает постоянную борьбу за компромиссные решения".

По его словам, Европейская комиссия со своей стороны готова сделать все возможное, чтобы достичь соглашения с правительством Греции в течение приемлемого промежутка времени. "Мы не хотим, чтобы Греция покинула еврозону или Евросоюз, и мы продолжим работать, чтобы снова начать переговоры", - подчеркнул президент Еврокомиссии.