Вестерн Юнион возобновил услугу денежных переводов в Греции

Об этом вообщает Ekathimerini со ссылкой на Reuters.

Компания "Вестерн Юнион" сообщила о возобновлении предоставления услуг денежных переводов в Греции, что позволит жителям страны получать средства из-за границы.

В компании отметили, что несмотря на зачисление на счет сразу всей суммы денежного перевода, клиенты смогут обналичивать не более 60 евро ($65,58) в сутки, согласно мерам контроля за капиталом, которые недавно приняло греческое правительство.

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Как сообщал УНИАН, правительство Греции планирует не открывать банки еще минимум несколько дней.