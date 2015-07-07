НБУ смягчил для банков ограничения по покупке валюты

Национальный банк Украины смягчил ограничения для банков - нарушителей порядка формирования обязательных резервов по проведению ими операций по покупке иностранной валюты.

Согласно постановлению правления регулятора №436, отменен ранее действующий запрет для банков на проведение собственных операций по покупке иностранной валюты на протяжении последующего календарного месяца в случае несоблюдения финучреждением порядка формирования и сохранения обязательных резервов за отчетный период резервирования.

Постановлением также предусмотрено, что банки ежедневно должны подавать регулятору дополнительные данные для расчета обязательных резервов, а также обновленные данные в случае изменения баланса.

Читайте такжеНацбанк за месяц купил на межбанке $240 миллионов

Регулятор отмечает, что необходимость принятия указанного постановления связана с необходимостью упрощения условий осуществления банками собственных операций по покупке иностранной валюты в пределах установленных лимитов открытой валютной позиции.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины констатирует наличие серьезных предпосылок для стабилизации ситуации на финансовом рынке, что дает регулятору основания для начала поэтапной либерализации валютного и депозитного рынков и ослабления некоторых административных ограничений.