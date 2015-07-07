Страны БРИКС создали валютный резервный пул на $100 миллиардов

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) подписали операционное соглашение в рамках пула условных валютных резервов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение Центробанка РФ.

«Центральные банки Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали 7 июля 2015 года в Москве операционное соглашение, регламентирующее условия взаимной поддержки стран-участниц в рамках соглашения о Пуле условных валютных резервов стран БРИКС», — говорится в сообщении.

В соглашении отображены права и обязательства членов пула.

Читайте такжеСтраны БРИКС создают альтернативу МВФ и Всемирному банку«Цель пула заключается во взаимном предоставлении центральными банками стран-членов БРИКС денежных средств в долларах США в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью. Таким образом, создание данного страховочного механизма направлено на поддержание финансовой стабильности в странах-участницах», — говорится в сообщении.

Объем пула составит $100 млрд, из них Китай вложит $41 млрд, Бразилия, Индия и Россия - по $18 млрд, а ЮАР - $5 млрд.