Гривня к концу дня немного отыграла потери и остановилась на 21,80 за доллар
18:27, 07 июля 2015Финансы
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Украинская валюта за два дня подешевела почти на 80 копеек.
REUTERS
Во вторник, 7 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,65/21,80.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,7020/23,8600, по отношению к российскому рублю – 0,3760/0,3790.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7004 грн/долл., к этому часу заключено 522 сделки на сумму 315,7 млн долл.
Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня к середине дня падала до 21,95 за доллар.
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