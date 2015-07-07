Гривня к концу дня немного отыграла потери и остановилась на 21,80 за доллар

Во вторник, 7 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,65/21,80.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,7020/23,8600, по отношению к российскому рублю – 0,3760/0,3790.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7004 грн/долл., к этому часу заключено 522 сделки на сумму 315,7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, гривня на межбанке сегодня к середине дня падала до 21,95 за доллар.