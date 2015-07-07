Официальный курс гривни обвалился сразу на 44 копейки

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2170.0382 (7 июля – 2126.5897);

100 евро – 2372.0688 (7 июля – 2340.9499);

10 российских рублей – 3.7925 (7 июля – 3.7698).

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Как сообщал УНИАН, гривня сегодня закрыла межбанковский рынок на уровне 21,80 за доллар. К середине сегодняшних торгов гривня падала даже до 21,95 за доллар.

Таким образом, украинская валюта всего за два дня подешевела почти на 80 копеек.