Официальный курс гривни обвалился сразу на 44 копейки
19:01, 07 июля 2015Финансы
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Национальный банк понизил официальный курс гривни до 21,70 за доллар.
REUTERS
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2170.0382 (7 июля – 2126.5897);
100 евро – 2372.0688 (7 июля – 2340.9499);
10 российских рублей – 3.7925 (7 июля – 3.7698).
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Как сообщал УНИАН, гривня сегодня закрыла межбанковский рынок на уровне 21,80 за доллар. К середине сегодняшних торгов гривня падала даже до 21,95 за доллар.
Таким образом, украинская валюта всего за два дня подешевела почти на 80 копеек.
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