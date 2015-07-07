Премьер Нидерландов: Греция не привезла в Брюссель новых предложений по реформам

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Брюсселе перед началом евросаммита, созванного из-за финансового кризиса в Греции.

"Сейчас выглядит так, что снова на стол положены старые предложения. Единственное решение заключается в том, чтобы Греция продолжила (переговоры) с новыми предложениями. Ответственность за судьбу Греции в еврозоне лежит на Афинах", - сказал Марк Рютте.

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По его словам, сейчас правительство Греции берет большую ответственность перед греческим народом. "Правительство Греции должно прийти с новыми предложениями, если этого не произойдет, если греки сегодня или очень быстро этого не сделают, то время пройдет, и мы не сможем помочь", - подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

Накануне саммита состоялось заседание еврогруппы.

Как сообщалось, сегодня вечером состоится экстренный саммит стран еврозоны, на котором премьер-министр Греции Алексис Ципрас должен представить новые предложения по выходу страны из долгового кризиса.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис не исключал выхода Греции из еврозоны в случае отсутствия надежного пакета реформ. В то же время президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решительно выступает за сохранение Греции в еврозоне.