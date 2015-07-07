Нацбанк принял решение о ликвидации "Омега Банка"

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования.

Нацбанк напомнил, что в январе банк был признан проблемным в связи с проведением рисковой деятельности, и в банк был назначен куратор НБУ. После отнесения банка к категории проблемных его показатели ухудшились, в связи с чем НБУ отнес банк к категории неплатежеспособных.

Согласно сообщению на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Фонд начал процедуру ликвидации банка 6 июля, которая продлится до 5 июля 2016 года. Ликвидатором банка назначен Артем Караченцев.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины разрешил корпорации Ukrainian Business Group (UBG) приобрести созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц переходной банк на базе неплатежеспособного «Омега Банка».

По информации НБУ, соответствующее согласование на приобретение существенного участия в переходном банке компании UBG как прямому акционеру и Александру Стецюку как собственнику 100% ее капитала принято 5 июня.

Национальный банк Украины 2 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну «Кредитпромбанк» и «Омега Банк».

«Омега Банк» (ранее - «Сведбанк») работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших банков по активам. В апреле 2013 года была завершена сделка по приобретению Лагуном контрольного пакета акций «Сведбанка», после чего банк продолжил работу под названием «Омега Банк».