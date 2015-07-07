Житомирские предприятия прекращают экспорт в Россию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении,"Житомирщина прекратила поставки в Россию, в области широко проводятся мероприятия по минимизации действий Российской Федерации по дестабилизации ситуации в экономике Украины. Многие предприятия области переориентируются на выпуск продукции в страны ЕС".

Также приводится пример, согласно которому два бердичевских предприятия (ГП «РИТМ», ООО «РоСт», производство конвейеров - УНИАН) переориентировались на новые рынки сбыта в страны ЕС, в частности, в Болгарию, и экспортируют свою продукцию в Грузию.

"Эти предприятия ранее реализовывали продукцию потребителям Молдовы и России, теперь поставки продукции в Россию не осуществляются",- сообщают в ОГА.

Читайте такжеБеларусь на фоне сжатия рынка России намерен изменить географию экспортаКроме того, между представителями иностранных предприятий и предприятий Житомирщины постоянно происходят встречи и совещания относительно экономического сотрудничества.

Департамент экономического развития, торговли и международного сотрудничества облгосадминистрации распространил информацию среди субъектов предпринимательской деятельности области относительно возможности участия отечественных товаропроизводителей в тендерах Грузии, Иордании, Сербии, Словакии, Узбекистана, Чехии, Греции и возможности налаживания сотрудничества с компаниями Дании, Сенегала, Туниса.