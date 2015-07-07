Российский рубль обновил трехмесячный минимум

Вечером валюта США достигла значения 57,69 впервые с 1 апреля, к 17.50 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" на Московской бирже были вблизи 57,62, на 1,3 процента выше предыдущего закрытия, сообщает российский Reuters.

К этому времени пара евро/рубль оценивалась в 62,96 рубля, на 0,1 процента выше предыдущего закрытия. Ранее евро поднимался до 63,37 рубля впервые за четыре недели.

Читайте такжеЦены на нефть впервые с апреля упали ниже $56 Утром и днем доллар и евро стоили существенно ниже текущих значений, а евро даже торговался на отрицательной территории, снижаясь до отметки 62,57 рубля.