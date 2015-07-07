Отток капитала из России в 2015 году может составить 70-80 миллиардов долларов - Минфин РФ
Отток капитала из России в 2015 году может составить $70-80 миллиардов, что значительно ниже первоначальных оценок.
Об этом ссообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Reuters.
"...Мы оперативно приняли меры реагирования, которые позволили сократить оттоки капитала. По этому году мы оцениваем отток капитал на уровне порядка $70-80 миллиардов, значительно ниже первоначальных оценок", - сказал Силуанов.
В условиях сохранения западных санкций и цен на нефть вблизи текущих значений Центробанк ожидает отток капитала в этом году на уровне $90 миллиардов, после того как в первом квартале из страны утекло $32,6 миллиарда. ЦБР объясняет основной отток не бегством капитала из страны, а погашением внешних долгов. Данные платежного баланса РФ за второй квартал будут опубликованы регулятором 9 июля.
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Во вторник Центральные банки Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР договорились о взаимной поддержке стран-участниц в рамках соглашения о пуле условных валютных резервов стран БРИКС.
"В случае, если мы увидим существенные оттоки капитала и давление на курс и на ЗВР... в этом случае пул придет и подставит нам плечо. В России нет необходимости пользоваться услугами пула, достаточный объем золотовалютных резервов", - сказал Силуанов.
Золотовалютные резервы Центробанка РФ на 26 июня составляли $362,0 миллиарда.
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Ранее УНИАН сообщал, что отток из инвестирующих в активы России фондов за неделю (с 25 июня по 1 июля) вырос до $116,7 млн. Отток капитала из России по итогам мая составил $6 млрд против $13 млрд в апреле.