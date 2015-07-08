Нацбанк констатирует замедление оттока валютных депозитов в июне

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«По валютным депозитам почти пройдена точка стабилизации. За июнь их отток был меньше чем 1%. Это лучший результат за последние месяцы, поэтому мы ожидаем роста уже через один-два месяца», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

При этом глава НБУ отметила, что регулятор уже четыре месяца подряд фиксирует приток гривневых депозитов. Так, с начала июня рост их объемов составил 1,9%.

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Согласно сообщению, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе встречи с банкирами подчеркнул, что благодаря стабилизации ситуации на валютном рынке потребительская инфляция впервые с начала 2014 года замедлилась.

"Мы фиксируем стабильность на рынке, укрепление с апреля курса гривни к доллару США и сужение диапазона его колебаний. Также мы отмечаем снижение инфляционных рисков. Кроме того, мы ожидаем продолжения замедления инфляции в течение следующих месяцев. Именно с целью закрепления этих положительных сдвигов на денежно-кредитном рынке мы оставили учетную ставку неизменной. В то же время в случае дальнейшего снижения инфляции сможем перейти к снижению ставки уже в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова Сологуба.

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Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в мае в национальной валюте второй месяц подряд вырос на 0,1% - до 348,1 млрд грн, при этом тенденция сокращения депозитов в валюте замедлилась и объем депозитов в валюте в мае сократился на 3% - до 16 млрд долл. С начала года объем гривневых депозитов снизился на 4,9%, валютных – на 17,9%.

Инфляция в Украине в июне 2015 года по сравнению с маем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 0,4% с 2,2%, зафиксированным месяцем ранее.

Комитет по монетарной политике Национального банка Украины на очередном заседании 25-26 июня принял решение сохранить учетную ставку на уровне 30% и перейти к смягчению монетарной политики в ближайшее время в случае дальнейшего снижения инфляционных рисков.

НБУ повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых с 4 марта 2015 года, а также повысил ставки по операциям поддержки ликвидности и по мобилизации ресурсов у банков.