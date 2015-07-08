Мексиканский песо опустился до нового минимума четвертый раз за год

Четвертый с начала года исторический минимум установила во вторник мексиканская валюта песо - за один доллар, по данным Банка Мексики, давали 15,83 песо при межбанковских расчетах, сообщает Прайм.

По оценке экспертов, песо потерял за день 5,9 сентаво, или 0,37% своей стоимости. Среди факторов снижения цены национальной валюты латиноамериканской страны выделяется рост доллара на международном рынке, снижение цены нефти и влияние ситуации в Греции.

При этом цена доллара при наличной покупке достигает уже 16,10 песо. В случае если в среду курс доллара "пробьет" на торгах отметку в 16,06 песо, монетарные власти страны вновь применят механизм дополнительных продаж американской валюты на бирже в объеме до 200 миллионов долларов в день.

Ранее глава Банка Мексики Агустин Карстенс заявлял, что влияние ситуации с финансовым кризисом в Греции на развивающиеся экономики будет весьма ограничено. По его словам, эффект от греческого кризиса развивающиеся страны почувствовать могут, однако он не будет заметным.

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Глава центрального банка Мексики заявил также, что монетарные власти латиноамериканской страны готовы незамедлительно реагировать на развитие ситуации, в том числе в случае изменения Федеральной резервной системой США процентной ставки.