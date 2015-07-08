Грецию в ближайшие 2-3 дня ожидает дефицит наличности - СМИ

Дефицит наличных денег может возникнуть в Греции в ближайшие 2-3 дня, если правительство страны срочно не заключит соглашение о возобновлении финансовой помощи с международными кредиторами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Греческие банки закрыты с прошлой недели, а на снятие наличных денег через банкоматы действует ограничение размере €60 в день.

"Настоящая проблема с наличными деньгами в банкоматах возникнет завтра, - приводит агентство слова источника. - Введение ограничения в размере €60 в день "продлило жизнь" банкоматов, но положение значительно осложнится с завтрашнего дня".

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Другой источник, занимающий ответственный пост в одном из греческих банков, заявил агентству: "Я не знаю, начнут ли деньги в банкоматах заканчиваться в среду или в четверг вечером, но если мы не заключим соглашение с европейцами, банкноты у нас закончатся в течение двух или трех дней".