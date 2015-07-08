"Укрэксимбанк" завершил реструктуризацию $1,5 миллиарда долга

10:15, 08 июля 2015
Финансы
1627

Кредиторы государственного «Укрэксимбанка» утвердили специальную резолюцию об изменении условий трех выпусков облигаций банка со сроками погашения в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму 1,475 млрд долл., сообщается на сайте банка.

uk.wikipedia.org

По информации банка, резолюция предполагает продление сроков погашения каждого из выпусков облигаций на семь лет, изменение ставки купона и новые графики погашения.

Банк отмечает, что завершение реструктуризации облигаций станет позитивным сигналом, который свидетельствует о доверии иностранных инвесторов к ключевым игрокам финансового рынка страны.

«Мы благодарны Специальному комитету и держателям облигаций за их поддержку подавляющим большинством голосов, которую они предоставили на собрании держателей облигаций», – приводятся в сообщении слова главы правления банка Александра Гриценко.

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» 26 мая сообщил о согласии на реструктуризацию держателей 30% своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на 1,5 млрд долл.

По согласованным условиям, погашение 50% основной суммы долга по облигациям с погашением в 2015 году переносится на апрель 2019 года, оставшаяся сумма разбивается на равные полугодовые платежи с октября 2019 по апрель 2022 года, а ставка купона повышается до 9,625% годовых.

По облигациям с погашением в 2016 году срок уплаты 50% основной суммы долга переносится на февраль 2020 года, по остальному долгу – разбивается равными полугодовыми платежами с августа 2020 до февраля 2023 года, при этом купон увеличивается до уровня 6-месячного Libor плюс 7%.

По облигациям с погашением в 2018 году 50% долга будет погашено до января 2021 года, остаток – равными полугодовыми платежами с июля 2021 до января 2025 года, при этом купон увеличивается до 9,75%.

Читайте такжеПереговоры Украины с кредиторами могут растянуться на все лето - The Financial Times

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter