"Укрэксимбанк" завершил реструктуризацию $1,5 миллиарда долга

По информации банка, резолюция предполагает продление сроков погашения каждого из выпусков облигаций на семь лет, изменение ставки купона и новые графики погашения.

Банк отмечает, что завершение реструктуризации облигаций станет позитивным сигналом, который свидетельствует о доверии иностранных инвесторов к ключевым игрокам финансового рынка страны.

«Мы благодарны Специальному комитету и держателям облигаций за их поддержку подавляющим большинством голосов, которую они предоставили на собрании держателей облигаций», – приводятся в сообщении слова главы правления банка Александра Гриценко.

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» 26 мая сообщил о согласии на реструктуризацию держателей 30% своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на 1,5 млрд долл.

По согласованным условиям, погашение 50% основной суммы долга по облигациям с погашением в 2015 году переносится на апрель 2019 года, оставшаяся сумма разбивается на равные полугодовые платежи с октября 2019 по апрель 2022 года, а ставка купона повышается до 9,625% годовых.

По облигациям с погашением в 2016 году срок уплаты 50% основной суммы долга переносится на февраль 2020 года, по остальному долгу – разбивается равными полугодовыми платежами с августа 2020 до февраля 2023 года, при этом купон увеличивается до уровня 6-месячного Libor плюс 7%.

По облигациям с погашением в 2018 году 50% долга будет погашено до января 2021 года, остаток – равными полугодовыми платежами с июля 2021 до января 2025 года, при этом купон увеличивается до 9,75%.

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В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.