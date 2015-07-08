Крымчане завалили оккупационную власть жалобами на задержку пенсий и зарплат

Больше всего обращений на «горячую линию» нелегитимного Совета министров оккупированного Россией Крыма касаются задержки выплат пенсий и заработных плат, а также отсутствия в медучреждениях диагностического оборудования, заявила "заместитель председателя правительства" полуострова Лариса Опанасюк, передают "Новости Крыма".

По ее информации, продолжают поступать обращения по вопросам невыплаты пенсий и неправильного начисления пенсий пенсионерам, приехавшим в аннексированный Крым из других регионов России. В связи с этим она пообещала провести спецсовещание в ближайшее время.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму на здравоохранение не хватает 10 миллиардовОпанасюк также сообщила, что большое количество жалоб поступило на невыплату заработных плат в госучреждениях и школах оккупированного Крыма. В частности, в школах выплаты проходят в неполном объеме, задерживаются премии и выплаты на оздоровление.

Опанасюк также обратила внимание, что много жалоб граждан поступает на отсутствие диагностической медицинской техники в крымских больницах.