Российские компании уже выстраиваются в очередь за пенсионными деньгами

Крупнейшие российские компании, осознавшие, что бюджета и фонда национального благосостояния на всех не хватит, обратились к пенсионным деньгам, пишут "Ведомости".

7 июля замминистра экономического развития РФ Николай Подгузов провел совещание с участием топ-менеджеров РЖД и крупнейших частных пенсионных фондов, рассказали «Ведомостям» три участника встречи. Речь шла о том, сколько пенсионных средств и на каких условиях могла бы привлечь монополия.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», руководители РЖД предложили НПФ для начала облигации на 20–30 млрд руб. на 8–10 лет.

Читайте такжеРоссии придется еще долго работать при жестких бюджетных ограничениях - МедведевВ июне у Подгузова прошло совещание топ-менеджеров «Роснефти» и НПФ, сообщали руководители нескольких фондов: «Роснефть» просила НПФ инвестировать в ее проекты порядка 500 млрд руб. пенсионных накоплений.«Роснефть» уверяла, что НПФ сами предложили ей пенсионные деньги. В Минэкономразвития придут и другие претенденты на деньги НПФ, говорят руководители нескольких НПФ, получившие приглашения на эти встречи: «Сибур», «Газпром нефть», ФСК, «Ростелеком».

«Речь идет об инвестпрограммах, обсуждаются суммы в 400–500 млрд руб., которые частично могли бы финансироваться государством, а частично – деньгами НПФ», – сообщил один из участников встречи.

Компании считают, что пенсионные деньги будут дешевые.

К апрелю во всех НПФ было 1,15 трлн руб. накоплений, эти деньги уже инвестированы. Свободной ликвидности – около 550 млрд руб., в апреле – мае НПФ – участники системы гарантирования получили их от ПФР.

В правительстве рассчитывают, что НПФ сами проявят интерес к финансированию крупнейших компаний, а компании будут искать деньги на рынке, а не в бюджете или ФНБ.

При этом в НПФ недовольны условиями, которые предлагают компании.

«Мы под такую ставку, как предлагает РЖД, добровольно инвестировать не будем», — уверяет топ-менеджер одного НПФ.