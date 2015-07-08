Российский рубль возобновил падение вслед за нефтью

Сразу после начала торгов на Московской бирже курс рубля к доллару и евро вновь пошел вниз. Курс евро впервые снова перевалил за отметку 63 руб., поднявшись на максимуме до 63,257 руб., что на 85,7 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов, сообщает РБК.

Курс доллара в ходе утренних торгов достиг отметки 57,369 руб., что на 63 коп. выше уровня закрытия торгов вторника.

Аналитики связывают снижение курса рубля с новым падением цен на нефть, которые на фоне ожидания отмены антииранских санкций впервые за три месяца опустились вчера ниже $56 за баррель. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent колеблется в районе $56 за баррель, на минимуме она опускалась до $55,96, что на 1,56% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

«Иран, ожидая отмены санкций Запада, планирует нарастить объем добычи на 1 млн барр. в сутки. Эксперты нефтяного рынка предупреждают, что Иран будет осознанно демпинговать, завоевывая долю рынка. Все это негативно сказывается на рынке энергоносителей. Следует ожидать роста доллара до 60 руб.», – отметил руководитель департамента аналитики PROFIT Group Глеб Задоя.

Официальный курс доллара с 8 июля 2015 года установлен ЦБ на уровне 57,2192 руб., официальный курс евро — 63,0441 руб.​