Гривня упала до 22,15 за доллар

В среду, 8 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,85/22,15 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1330/ 24,4580 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3870 грн/рубль.

Читайте такжеОфициальный курс гривни обвалился сразу на 44 копейки

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,1361 грн/долл., к этому часу заключено 43 сделки на сумму 21,17 млн долл.