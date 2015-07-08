"Ощадбанк" подал иск к РФ на 15 миллиардов за потерю имущества в аннексированном Крыму

Государственный «Ощадбанк» подал иск в отношении Российской Федерации о возмещении потерь на общую сумму порядка 15 млрд грн, понесенных в результате незаконной аннексии Крыма, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я только что получил информацию от руководства «Ощадбанка», что банк подал иск против Российской Федерации на сумму порядка 15 млрд грн за возмещение убытков и ущерба, причиненных РФ незаконной аннексией Крыма, - сказал Яценюк. – И я обращаюсь к другим украинским госкомпаниям последовать примеру «Ощадбанка» с целью привлечь Россию к ответственности и стребовать с России суммы убытков за незаконную аннексию Крыма».

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Кабинет министров подготовил пакет исков в международные суды против России за аннексию Крыма, которые будут направлены в различные суды, «начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге". Президент объяснил, что иски касаются вопросов, начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью тех или иных лиц.

По данным Минюста, общая сумма требований по судебным спорам к Украине от международных инвесторов и других юридических лиц составляет около 170 млрд грн.