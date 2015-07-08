Греция официально попросила еврозону о новом кредите
Греция подала официальную заявку о предоставлении финансовой помощи из Европейского стабилизационного механизма (ESM).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"ESM получил запрос Греции", - заявили в пресс-службе Европейского стабилизационного механизма.
В то же время, размер финансовой помощи, о которой просит греческое правительство, не указывается.
Министры финансов стран еврозоны рассмотрят заявку Греции в среду в режиме телефонной конференции.
Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас попросил о промежуточном заеме в 7 млрд евро, который может быть предоставлен в течение 48 часов.
Напомним, греческая делегация не представила новых предложений на встрече министров финансов еврозоны в Брюсселе.
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Сейчас греческое правительство самое позднее в четверг, 9 июля, должно подробно представить свои предложения по всеобъемлющим и конкретным реформам.