Половину сверхплановых доходов таможен хотят отдавать местным бюджетам

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он напомнил, что решение о распределении средств Кабмин принял в ходе работы коллегии Государственной фискальной службы в конце июня. И сейчас, по словам главы правительства, оно оформлено в виде законопроекта.

«Законопроект сегодня же будет передан в парламент», - сказал Яценюк. Он также добавил, что в случае принятия законопроекта, его нормы будут применяться на Одесской таможне, а сверхплановые средства пойдут на строительство дороги Одесса – Рени.

«У нас есть плановые доходы на Одесской таможне. Все, что выше плана, определенного Министерством финансов, делится справедливо – 50 на 50. Половина в государственный бюджет, а 50% - на строительство дороги Одесса – Рени. Для этого Кабинет министров вносит изменения в Бюджетный кодекс Украины и просит парламент поддержать эти изменения», - сказал Яценюк, добавив, что это стимулирующий законопроект.

Ранее правительственную инициативу поддержал президент Украины Петр Порошенко. Он отмечал, что это «очень интересный механизм», который станет мотивацией в борьбе с контрабандой.

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Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь-июнь 2015 года составили 263,9 млрд грн, что на 66,2 млрд грн, или на 33,5%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В разрезе основных платежей в первом полугодии 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 41,6%, НДС с произведенных на территории Украины товаров (работ, услуг) - на 23,3%, акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 34,8%, ввозной пошлине - в 3,3 раза, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - в 8,4 раза, рентной плате за пользование недрами - на 59,6%, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 45,3%, части чистой прибыли (дохода), которая изымается в госбюджет, - в 2,4 раза.