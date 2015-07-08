Еврокомиссия приняла решение о выдаче 600 млн евро помощи Украине

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Это первый взнос в рамках новой программы макрофинансовой помощи для Украины, которая составляет в среднем 1,8 млрд евро среднесрочных кредитов. Решение основывается на меморандуме о взаимопонимании и Соглашении об открытии кредитной линии, которые Украина и ЕС согласовали 22 мая 2015 в Риге", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что макрофинансовая помощь является частью программы ЕС по расширению взаимодействия с соседними странами и предназначена в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис для соседних с ЕС стран, которые испытывают серьезные проблемы платежного баланса.

"В рамках этой программы ЕС способствует покрытию срочных финансовых потребностей, с которыми сталкивается Украина, поддерживая в стране экономическую стабилизацию. Кроме того, пакет макрофинансовой помощи ЕС поможет украинской власти в реализации важных реформ", - отметили в Еврокомиссии.

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