Порошенко просит Раду ратифицировать меморандум с Германией о деньгах на восстановление инфраструктуры востока

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О ратификации Меморандума о совместных намерениях правительства Украины и правительства Федеративной Республики Германия относительно несвязанного финансового кредита общим размером 500 млн евро», которым предусмотрено восстановление инфраструктуры на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указанный документ был подписан 1 апреля 2015 года в Берлине.

Читайте такжеЯценюк поручил местным властям немедленно освоить выделенные правительством средства на восстановление инфраструктурыСогласно меморандуму, правительство Германии намерено предоставить необходимые гарантии под несвязанный финансовый кредит (UFK) кредитного учреждения для восстановления (KfW) общим размером 500 млн евро.

Средства будут привлекаться, в частности, для инвестиций в восстановление и модернизацию инфраструктуры регионов востока Украины в таких сферах: транспорт, энергетика, теплоснабжение, энергоэффективность, водоснабжение и водоотвод, социальная инфраструктура, восстановление и строительство жилья.