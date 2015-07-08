Гривня к закрытию межбанка смогла подняться выше 22 за доллар

В среду, 8 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,70/21,90.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9650/24,1840, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3820.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9757 грн/долл., к этому часу заключено 589 сделок на сумму 406,02 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов опускались до 21,85/22,15.