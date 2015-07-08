Порошенко поручил всем ОГА до 1 ноября перейти исключительно на электронные закупки

Президент Украины Петр Порошенко поручил всем председателям облгосадминистраций до 1 ноября ввести электронные закупки.

Об этом он сказал на расширенном совещании в Одессе с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

«У меня задача, чтобы до 1 ноября 100% областных администраций перешли исключительно на электронные закупки», – подчеркнул Порошенко, отметив, что с начала года Министерство обороны сохранило 450 млн грн благодаря системе электронных закупок.

Читайте такжеВ Украине заработала полноценная система электронного администрирования НДС

Он заявил, что реализация всех реформаторских планов возможна лишь при условии поддержки всего общества. «Проблема не только в том, чтобы решительно бороться с коррупцией, противостоять пропагандистским атакам, которыми сейчас пытаются дискредитировать власть. Проблема – донести до каждого украинца, что на сегодняшний день мы эффективно внедряем реформы. Электронные закупки, сокращение неэффективных чиновников, борьба с коррупцией и работа силовиков, эффективное взаимодействие с АТО и помощь украинским военным, привлечение иностранных инвестиций. Мы должны не только делать, но и информировать об этом общество. Потому что настроение, тонус, уверенность в победе общества – это ключевой фактор реформ. Нет доверия людей – нет успеха реформ», – сказал Порошенко. – Когда мы говорим о прозрачности власти, говорим и об эффективной информационной политике, на которой я делаю упор».