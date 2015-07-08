Нацбанк понизил официальный курс почти до 22 гривень за доллар

Украинская валюта снова стремительно падает.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2197.1761 (8 июля – 2170.0382); 100 евро – 2422.1669 (8 июля – 2372.0688); 10 российских рублей – 3.8400 (8 июля – 3.7925). Читайте такжеНацбанк за месяц купил на межбанке $240 миллионов Как сообщал УНИАН, сегодня к середине торгов на межбанковском валютном рынке гривня опускалась до 22,15 за доллар. К закрытию межбанка украинская валюта смогла подняться выше 22 за доллар.

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