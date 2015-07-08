Экспорт услуг по производству телеконтента в Украине может достичь $200 миллионов при наличии налоговых льгот – гендиректор "1+1 медиа"

Об этом заявил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко в ходе круглого стола. "На сегодняшний момент этот рынок оценивается от $40 до $60 млн... При налоговых льготах достичь $100-$200 млн вполне возможно за год-два", - сказал он.

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Александр Ткаченко отметил, что сегодня украинский медиарынок находится в трудном положении. Об этом свидетельствует падение рынка телевизионной рекламы в три раза по сравнению с прошлым годом.

"Фактически речи о развитии местного рынка в ближайшие год-два для нас как для индустрии идти не может", - сказал он.

Такое положение вещей вынуждает отечественные медиа выходить на внешние рынки и проводить политику импортозамещения.

Кроме предоставления иностранным заказчикам услуг по производству телеконтента, перспективной также является отрасль производства форматов и идей. По словам генедиректора "1+1 медиа", объем экспорта такой продукции в денежном выражении может значительно превышать экспорт услуг по производству иностранных сериалов и фильмов.

Как отметил Александр Ткаченко, в Украине этот бизнес пока не развит. Первенство в мире в сфере производства идей и форматов принадлежит Великобритании, Голландии и Израилю.

Справка УНИАН. Группа "1+1 медиа" - один из крупнейших медиа-холдингов Украины. В состав группы входит 8 телеканалов - 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНИАН ТВ, Ukraine Today и "Бигуди". Составляющей частью группы являются также информационно-новостные площадки ТСН.ua, УНИАН, Главред.info и интернет-сайты "Телекритика" и "Дуся".

Структура группы также включает производственный департамент 1+1 продакшн, который отвечает за производство собственных и адаптацию международных форматов разнообразных жанров для телеканалов группы: реалити- и дейтинг-шоу, талант-шоу, сценарное реалити, сериалы, ситкомы, документальные и спортивные программы, авторские программы, информационное вещание.