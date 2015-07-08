Российский рубль продолжает падать из-за дешевой нефти

Рубль упал на торгах среды в русле тенденций глобального бегства от риска из-за неопределенности с Грецией и обвала китайского фондового рынка, что давит на сырье и развивающиеся валюты, но днем замедлял снижение на фоне смещения нефтяных цен в зеленую область и благодаря локальным корпоративным продажам экспортной выручки и валюты под уплату дивидендов.

Как сообщает Рейтер, к 18.00 мск котировки доллар/рубль расчетами "завтра" на Московской бирже были вблизи 57,40, на 1,2 процента выше предыдущего закрытия. Текущие уровни лишь немногим ниже вчерашнего трехмесячного максимума доллара - 57,69 рубля.

К этому времени пара евро/рубль оценивалась в 63,48 рубля, на 1,7 процента выше предыдущего закрытия. Ранее евро достиг одномесячного максимума против рубля - 63,52.

Нефть по-прежнему является главным драйвером рубля, а сейчас - и основным фактором риска для него после значительного падения нефтяных цен в последние дни, что далее может отрицательно отразиться на платежном балансе РФ.

Также в ближайшем будущем вероятно усиление обратных потоков на выкуп валюты акционерами-нерезидентами, конвертирующими полученные рублевые дивиденды, что также может ухудшить текущий счет РФ, играя сезонно против рубля.

"Обменный курс рубля остается производной от цен на нефть и значительного роста глобальной напряженности на финансовых рынках. Самостоятельные идеи в российской валюте отсутствуют. Центробанк на текущих значениях курсов ведет нейтральную валютную политику", - говорится в аналитическом обзоре банка "Зенит".

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По мнению аналитиков банка, поддержку рублю мог бы оказать относительно сильный платежный баланс, но ожидания дальнейшего снижения цен на нефть и ухудшения ситуации в экономике не позволяют ей реализоваться.

К 18.00 мск волатильная нефть марки Brent, сформировавшая с начала дня торговый диапазон $55,87-57,75, торгуется вблизи вчерашнего закрытия $56,85, растеряв внутридневное преимущество после официальных данных о росте запасов в США.

"Хотя с технической точки зрения рынок Brent уже перепродан и, следовательно, в краткосрочной перспективе может продемонстрировать отскок, мы полагаем, что в обозримом будущем нефтяные котировки останутся под давлением. Причиной этого является растущее понимание участниками рынка того, что избыток предложения нефти в мире сохранится как минимум до середины 2016 года", - полагают аналитики "ВТБ Капитал".