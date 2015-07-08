Порошенко подписал законы относительно усиления независимости и способности Нацбанка

Так, на официальном сайте ВРУ сообщается, что соответствующие законопроекты -№2742 и №2743 «возвращены с подписью президента 8.07.2015».

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно построения институциональной способности Национального банка Украины», необходимый для получения Украиной второго транша в рамках программы с Международным валютным фондом.

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По информации Национального банка, законопроект предусматривает ужесточение фискальной независимости НБУ, повышение роли Совета Нацбанка в деятельности регулятора, изменение функций правления и сокращение его состава, а также определяет особенности взаимодействия НБУ с другими органами власти и страхование профессиональной ответственности работников регулятора.

Также 18 июня парламент принял во втором чтении и в целом президентский законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно построения институциональной способности Национального банка Украины», необходимый для получения Украиной второго транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом.

Согласно тексту законопроекта, подготовленного ко второму чтению, перечисления части прибыли НБУ в государственный бюджет осуществляются после подтверждения годовой финансовой отчетности регулятора внешним аудитом и утверждения советом Национального банка, а также после формирования Нацбанком резервов, в то время как ранее НБУ перечислял свою прибыль в госбюджет авансом.

Эта норма, согласно проекту, будет действовать, начиная с составления проекта госбюджета Украины на 2016 год.