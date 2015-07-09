"ПриватБанк" инициировал арбитражное разбирательство против РФ за потери в связи с аннексией Крыма

Об этом сообщили агентству УНИАН в пресс-службе банка.

«ПриватБанк» инициировал против Российской Федерации арбитражное разбирательство о защите утраченных в Крыму инвестиций. Арбитражный суд сформирован и будет осуществлять разбирательство в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», - говорится в сообщении.

По информации банка, арбитражное разбирательство состоится в Гааге (Нидерланды), а сумму иска определит специальная комиссия западных экспертов.

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Как сообщал УНИАН, государственный «Ощадбанк» подал иск в отношении Российской Федерации о возмещении потерь на общую сумму порядка 15 млрд грн, понесенных в результате незаконной аннексии Крыма.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства сегодня, 8 июля, призвал и другие украинские госкомпании последовать примеру «Ощадбанка», чтобы привлечь Россию к ответственности и потребовать возмещения убытков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Кабинет министров подготовил пакет исков в международные суды против России за аннексию Крыма, которые будут направлены в различные суды, «начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге». Президент объяснил, что иски касаются вопросов, начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью тех или иных лиц.

По данным Минюста, общая сумма требований по судебным спорам к Украине от международных инвесторов и других юридических лиц составляет около 170 млрд грн.