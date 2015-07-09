Беларусь просит у России новый кредит на $3 миллиарда

Беларусь обратилась к России за новым кредитом на сумму 3 млрд долл., российские власти прорабатывают этот вопрос.

Об этом сообщил журналистам в Уфе министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Вопрос будем еще прорабатывать с учетом хода реализации предыдущей программы, которая не была выполнена в полном объеме», — сказал он.

Сегодня, по словам Силуанова, на заседании правительства РФ рассматривается вопрос о предоставлении второй части кредитной поддержки Беларуси, которая была раньше одобрена — 760 млн долл. «Сегодня будет принято, и мы в июле эти деньги им отдадим», — сказал он.

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В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе двусторонней встречи «на полях» саммитов ШОС и БРИКС в Уфе детально не обсуждали выдачу Минску кредита, но финансово-кредитные вопросы затрагивались.

«Детально — нет. Скажем так, различные аспекты взаимодействия в финансово-кредитной сфере затрагивались», — сказал он, отвечая на вопрос.

Глава Минфина Беларуси Владимир Амарин ранее говорил, что Минск в июле рассчитывает договориться с Москвой о новом кредите. Речь идет о рефинансировании платежей по кредитам России, запланированных на 2015 год.

В апреле Россия уже выдала Беларуси 110 млн долл. на погашение процентов по российскому кредиту, выданному в 2010 году.

В начале июня посол России в Республике Беларусь Александр Суриков сообщал, что выплаты Беларуси по внешнему долгу в текущем году снизятся на 1,3 млрд долл. По словам посла, Беларусь уже договорилась о переносе с этого года на более поздний срок выплат тела российского кредита в размере 750 млн долл. и 450 млн долл. кредита антикризисного фонда ЕврАзЭС.