Гривня на межбанке снова упала ниже 22 за доллар

В четверг, 9 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,95/22,10.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,21/ 24,37, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3860.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 22,9228 грн/долл., к этому часу заключено 72 сделки на сумму 24,89 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, вчера к середине торгов на межбанковском валютном рынке гривня опускалась до 22,15 за доллар.

К закрытию межбанка украинская валюта смогла подняться до 21,90 за доллар.