Глава Европейского центробанка сомневается, что у Греции есть шансы на спасение от банкротства

Президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о беспрецедентных сомнениях в шансах на спасение Греции от банкротства.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По словам Драги, он не уверен, что будет найдено решение для Греции, а также он не верит, что Россия придет на помощь Афинам.

"Я не верю в это, я не вижу этого в качестве реальной опасности... Кроме того, у них и у самих нет денег", - сказал Драги.

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Обычно сдержанный глава ЕЦБ озвучил свою позицию после заседания лидеров стран еврозоны, на котором Греции дали 5 дней для подготовки новых предложений по выплатам долгов.

Как сообщалось, Греция готовит пакет реформ стоимостью 12 млрд евро в ближайшие два года.

Пока греческое правительство не позже чем в четверг, 9 июля, должно подробно представить свои предложения по всеобъемлющим и конкретным реформам.

Новый внеочередной саммит ЕС по Греции состоится 12 июля.