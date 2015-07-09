"Ощадбанк" об иске к РФ: судебное разбирательство может занять несколько лет

Предварительная сумма имущественных претензий государственного «Ощадбанка» к Российской Федерации в связи с оккупацией Автономной Республики Крым составляет 670 млн долл., написал глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, это оценка без учета многих факторов, которые могут значительно увеличить сумму претензий.

«Спор исключительно коммерческий. «Ощадбанк» против РФ. Официально это звучит так: «Ощадбанк» действует исключительно по своему усмотрению как инвестор и как юридическое лицо частного права с целью экономической защиты и восстановления своих прав и интересов в Крыму», - написал Пышный и в качестве оснований назвал двустороннее соглашение между правительствами Украины и Российской Федерации от 1998 года.

Банкир подчеркнул, что это беспрецедентный спор, в связи с чем судебное разбирательство может занять несколько лет. «Сложнейший и одновременно интереснейший с юридической точки зрения. Я сам родом из юриспруденции и понимаю, что значит участие в таком деле. Это эпохальные вещи. Но, несмотря на мегасложность, правда за нами», - добавил он.

Банкир выразил уверенность, что те, кому адресовано уведомление о споре - «В.Путин, Д.Медведев, С.Лавров и прочие, будут воевать с нами так же, как воюют с Украиной», максимально используя имеющиеся средства пропаганды, пророссийскую оппозицию и продажных политиков.

«Мы к этому готовы. Перспективы - победа. Верю в это безоговорочно. Мы шли и готовились к этому решению долго и кропотливо. И мы сделали первый шаг. За нами могут пойти остальные», - подчеркнул он.

Также Пышный сообщил, что намерен привлечь лучших и опытных советников, о чем сообщит дополнительно в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, государственный «Ощадбанк» подал иск в отношении Российской Федерации о возмещении потерь на общую сумму порядка 15 млрд грн, понесенных в результате незаконной аннексии Крыма.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства 8 июля призвал и другие украинские госкомпании последовать примеру «Ощадбанка», чтобы привлечь Россию к ответственности и потребовать возмещения убытков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Кабинет министров подготовил пакет исков в международные суды против России за аннексию Крыма, которые будут направлены в различные суды, «начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге». Президент объяснил, что иски касаются вопросов, начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью тех или иных лиц.

По данным Минюста, общая сумма требований по судебным спорам к Украине от международных инвесторов и других юридических лиц составляет около 170 млрд грн.