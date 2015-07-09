Для спасения экономики Греции требуется 12 миллиардов евро - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на греческое ежедневное издание Kathimerini.

"Пакет реформ составит 12 млрд евро, что больше планировавшихся ранее 8 млрд евро, поскольку экономика Греции существенно пострадала от двухнедельного контроля за движением капитала и теперь вместо 0,5% роста ВВП страны продемонстрирует 3% сокращение", - говорится в сообщении.

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Кроме того, официальный представитель греческой власти, пожелавший остаться неизвестным, сообщил изданию, что условия предоставления этого пакета помощи все еще обсуждаются.

Условия должны быть одновременно приемлемыми для настроенных скептически кредиторов, и вместе с тем не столкнутся с жестким сопротивлением со стороны левого крыла правящей коалиции Ципраса "Сириза" и ее младшего партнера "Независимые греки", которые добились от греков жесткого "нет" на условия ЕС на референдуме 5 июля.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля Греция подала официальную заявку о предоставлении финансовой помощи из Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Вместе с тем, президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о беспрецедентных сомнениях в шансах на спасение Греции от банкротства.