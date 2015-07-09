ОПЗ просит правительство провести расследование по закупкам газа у компаний Фирташа

Глава наблюдательного совета Одесского припортового завода (ОПЗ), первый заместитель главы правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой инициировать проведение независимого анализа условий и цен закупки природного газа в 2013-2014 годах у компаний Ostchem и RGK Trading, связанных с Дмитрием Фирташем, говорится в сообщении компании "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, по данным, предоставленным руководством компании наблюдательному совету, текущая задолженность ОПЗ перед указанными предприятиями после оплаты части счетов составляет 217 млн долл. Общий объем газа, приобретенного предприятием в течение 2013-2014 годов, составляет 2,33 млрд куб. м на общую сумму 995 млн долл.

"Несмотря на то, что потенциальные судебные риски, связанные с указанной задолженностью, являются существенными и могут потенциально привести к возбуждению дела по банкротству предприятия и потере государственного контроля над ним, наблюдательный совет ОПЗ считает целесообразным тщательно изучить условия закупки газа и соответствие цен рыночному уровню", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством внутренних дел расследовать попытку группы Левочкина-Фирташа обанкротить Одесский припортовый завод путем завышения цены на газ, который аффилированные компании продавали предприятию.

Министерство внутренних дел арестовало уже 86 объектов группы компаний Дмитрия Фирташа Ostchem.