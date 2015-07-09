Евросоюз обвинил MasterCard в искусственном завышении комиссий по картам

"Многие покупатели расплачиваются картами каждый день, когда они покупают еду, одежду или платят за покупку в интернет-магазине. Сейчас мы подозреваем MasterCard в том, что эта платежная система искусственно завышала комиссии по карте, что могло причинить ущерб покупателям и ритейлерам в ЕС", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

Как пишет Русская служба Би-би-си, Евросоюз объявил о проведении антимонопольного расследования в отношении MasterCard еще весной 2013 года. В ЕС заявляли, что практика взимания MasterCard некоторых комиссий ухудшает конкурентоспособность в едином европейском пространстве.

Кроме того, Еврокомиссия заявила о намерении проверить законность сбора межбанковских пошлин с платежей иностранных туристов. По мнению Еврокомиссии, представители стран, не состоящих в Европейском Союзе, вероятно, платят значительно больший, чем европейские потребители, комиссионный сбор.

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Платежная система Visa, в отношении которой аналогичное расследование проводилось в 2013 году, тогда согласилась сократить размер комиссионных на 60% и пообещала пересмотреть правила в отношении комиссионных платежей.

В 2012 году платежные системы Visa и MasterCard согласились во внесудебном порядке выплатить ритейлерам штраф в размере 7,25 млрд долларов.

Судебный спор между группой американских ритейлеров и платежными системами продолжался с 2005 года. Лидеров рынка пластиковых карт обвиняли в сговоре с целью завышения размера комиссий, взимаемых с розничных продавцов при использовании покупателями пластиковых карт.