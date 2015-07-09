Систему электронного администрирования НДС необходимо усовершенствовать в кратчайшие сроки - международные аудиторы

Об этом РБК-Украина сообщил старший менеджер международной аудиторско-консалтинговой компании «Делойт».

В частности, в документе решается проблема, актуальная для энергетической отрасли. В нынешней редакции НКУ предприятия дистрибуции являются заложниками подекадной выписки налоговых накладных в отношении осуществленных поставок, в то время как входящий НДС, как правило, компании получают в конце отчетного периода. Это неминуемо приводит к значительным кассовым разрывам. Законопроект предусматривает право выписки сводных налоговых накладных по результатам отчетного периода (при соблюдении условий непрерывности и ритмичности поставок). При этом следует отметить, что право выписки сводных налоговых накладных предприятия имели и ранее, законопроект лишь выносит данную норму из подзаконного акта в Налоговый кодекс.

Однако, по мнению эксперта, некоторые нормы, присутствующие в законопроекте, будут иметь негативные последствия для бизнеса в целом. По его словам, Законопроект должен был включить в себя предложения рабочей группы при Министерстве Финансов Украины, в которую вошли представители Государственной Фискальной Службы и бизнес-сообщества. Рабочая группа как раз и была создана для формулировки предложений, направленных на исправление существующих недостатков системы электронного администрирования НДС.

Однако, по словам Евгения Ратманского, не все предложения были учтены. Более того, документ содержит некоторые положения, которые, по-видимому, внесены в него по настоянию фискальных органов и вряд ли найдут поддержку со стороны бизнес-сообщества.

К таким изменениям относится «обнуление» формулы и, как следствие, лимита выписки налоговых накладных по состоянию на 1 июля 2015 года. Также меняется порядок переноса в формулу накопленного НДС-актива (отрицательного значения по НДС). Имея практический опыт декларирования накопленных остатков по НДС, начиная с февральской декларации, можно предположить, насколько проблемным будет повторный процесс. Также нет четкого понимания и уверенности, что все суммы дебиторской задолженности по НДС бизнес сможет использовать в системе электронного администрирования НДС или получить от государства в виде возмещения.

По мнению представителя «Делойт», необходимо в кратчайшие сроки доработать законопроект, исключив из него проблемные нормы, поскольку усовершенствование системы электронного администрирования НДС критично для бизнеса в целом и для энергетики в частности.

Как сообщалось, с 1 июля в полном объеме заработала электронная система администрирования налога на добавленную стоимость. В энергетике, по словам экспертов, введение этой системы проходит особенно болезненно, поскольку из-за противоречий изменений в Налоговый кодекс и действующего закона "Об электроэнергетике" в части периода составления налоговых накладных, облэнерго в течение месяца не смогут получать налоговый кредит, что приведет к существенным кассовым разрывам. Компании не смогут рассчитаться с ГП "Энергорынок", а "Энергорынок" - с энергогенерацией. По оценкам экспертов, генерирующие энергокомпании ежемесячно будут недополучать как минимум 2 млрд грн, а это эквивалентно стоимости 1,3 млн тонн угля.