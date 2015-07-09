Минфин депутатам: без принятия 5 законов Украина может не получить $3 миллиардов

«Да», - сказал он, отвечая на вопрос, рискует ли Украина остаться без ряда кредитов Всемирного банка на 1,5 млрд долл. и второго транша МВФ на 1,7 млрд долл.

«Мы рискуем значительно отсрочить принятие решений Советом директоров МВФ и Всемирным банком, что связано с определенной политикой этих организаций, а с другой стороны, с тем, что август – период отпусков», – добавил он.

Перечисляя законопроекты, которые должна принять Верховная Рада, Шевалев уточнил, что речь идет о правительственных законопроектах №2029а по жилищно-коммунальному хозяйству, №2045а о совершенствовании системы гарантировании вкладов, №2956 о финансировании дефицита НАК «Нафтогаз Украины», а также №2873 и №2979 по Антикоррупционному бюро.

Замминистра отметил, что в настоящее время Минфин тесно сотрудничает по этим законопроектам с парламентскими профильными комитетами, рассчитывая представить их на рассмотрение депутатов в сессионном зале и получить их одобрение 14 июля.

Также Шевалев сообщил, что средства второго транша МВФ в размере 1,7 млрд долл. после их получения будут зачислены в резервы Национального банка, в то время как средства по программам Всемирного банка на сумму 1,5 млрд долл. будут зачислены в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине 1,7 млрд долл. второго транша ожидается в июле.

В рамках программы с МВФ Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации части госдолга, в результате которых рассчитывает за счет продления сроков уплаты, снижения купона и частичного списания номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.