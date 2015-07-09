МВФ выделит Украине второй транш даже в случае моратория на выплату долгов - Минфин

Международный валютный фонд готов предоставить Украине второй транш кредита в размере 1,7 млрд долл. в случае объявления украинским правительством моратория на выплату ряда внешних коммерческих долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев на брифинге.

«Да, мораторий не является причиной для не выделения второго транша», - сказал он.

По словам чиновника, Украина выполнила практически все предварительные условия для получения второго транша, кроме принятия пяти законов, которые парламент может рассмотреть на следующей неделе.

Шевалев подчеркнул, что Совет директоров фонда не соберется для принятия решения по второму траншу кредита Украине до принятия этих законов.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине 1,7 млрд долл. второго транша ожидается в июле.

В рамках программы с МВФ Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации части госдолга, в результате которых рассчитывает за счет продления сроков уплаты, снижения купона и частичного списания номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

По ее словам, возможный мораторий не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины, в то время как некоторые эксперты прогнозируют в этой связи девальвацию гривни на 20%.