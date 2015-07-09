Россия отказалась признать иск "ПриватБанка" по Крыму

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Иск ПриватБанка против Российской Федерации, поданный в международный арбитраж при Постоянной палате третейского суда (Гаага) не может быть рассмотрен на основании межправительственного соглашения от 27 ноября 1998 года между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соответственно, соглашение не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора», — сообщила пресс-служба Минюста, уточнив, что министерство ознакомлено с иском.

Статья 9 соглашения, на которое ссылается Минюст, говорит, что инвестор одной из стран, подписавших его, может обратиться в международный арбитраж с иском к другой стране о защите своих интересов.

Пресс-служба Минюста заявила, что согласно указанному соглашению термин «инвестиции» означает все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются инвестором одной договаривающейся стороны на территории другой договаривающейся стороны в соответствии с ее законодательством.

Российская Федерация не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянной палате третейского суда по рассмотрению названного спора, уточняется в сообщении.

Напомним, крупнейший банк Украины «ПриватБанк» инициировал арбитражное разбирательство против Российской Федерации в связи с утраченными инвестициями в Крыму после аннексии полуострова.

«ПриватБанк» инициировал против Российской Федерации арбитражное разбирательство о защите утраченных в Крыму инвестиций. Арбитражный суд сформирован и будет осуществлять разбирательство в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», - говорится в сообщении.

По информации банка, арбитражное разбирательство состоится в Гааге (Нидерланды), а сумму иска определит специальная комиссия западных экспертов.

Как сообщал УНИАН, государственный «Ощадбанк» подал иск в отношении Российской Федерации о возмещении потерь на общую сумму порядка 15 млрд грн, понесенных в результате незаконной аннексии Крыма.