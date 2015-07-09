Минфин надеется получить решение МВФ по второму траншу до конца июля

В Министерстве финансов Украины надеются, что совет директоров Международного валютного фонда проведет заседание по вопросу выделения Украине второго транша кредита на сумму 1,7 млрд долл. до конца июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев на брифинге.

«Держим кулаки», - сказал Шевалев, отвечая на вопрос, возможно ли проведение заседания совета директоров МВФ до конца июля.

По его словам, в Фонде ожидают принятия парламентом Украины пяти законов в качестве выполнения предварительных условий для получения второго транша.

«Мы скажем, что приняли законы, Фонд получит заключение своих юристов, что это действительно нужные законы, и предоставит заключение совету директоров», - добавил Шевалев.

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Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

По информации Министерства финансов,Украина рискует не получить 3,2 млрд долларов финансирования от Международного валютного фонда и Всемирного банка в случае непринятия парламентом пяти законов на следующей неделе.